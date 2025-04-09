Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan personel eksikliği nedeniyle poliklinik ile laboratuvarlarda yarın tam gün greve gitme uyarısında bulundu.

KAMUSEN’den yapılan açıklamada, daha önce yetkililerle mutabakata varılan hemşire ve laborant konusunda bugün mesai bitimine kadar adım atılmazsa yarın iki sendikanın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ile laboratuvarlarda tam gün grev yapacağı duyuruldu.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan personel eksikliğinin ciddi bir sorun haline geldiğinin bildirildiği açıklamada, hizmetlerin durma noktasına geldiği ve bu durumun çalışma barışını bozduğu kaydedildi.

İki sendikanın Sağlık Bakanlığı ile iyi niyet çerçevesinde görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, verilen sözlerin tutulmadığı aktarıldı, derhal adımlar atılması istendi.

Açıklamada, “Gerek KAMUSEN gerekse Kamu-İş, bu kritik sorunun çözülmemesi halinde grev ve eylem hakkını kullanacağını daha önce defalarca kamuoyuna duyurmuş, görüşmeler sonucu 28 Şubat tarihli grevi askıya almıştı. Ancak yaklaşık 1 buçuk ay geçmesine rağmen Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne personel gönderilmemiştir. Bugün mesai bitimine kadar daha önce mutabakata varılan hemşire ve laborant konusunda adım atılmaz ise yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ile laboratuvarlarda Kamu-İş ile beraber tam gün greve gideceğimizi duyururuz.” denildi.