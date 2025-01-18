Lefkoşa’daki bir oto galeri sahibi, 2009 model bir aracı 2013 model olarak göstererek sattıktan sonra olayın anlaşılması üzerine “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.

Polis basın bültenine göre olay geçen yıl Haziran ayında meydana geldi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeride satışa sunulan 2009 model salon aracı satın almak isteyen müşteriye, galeri sahibi O.A. tarafından aracın 2013 model olduğu söylendi. Dolandırmak kastıyla yalan beyanda bulunarak aracı 8 bin 500 sterline satan ve trafik sigorta poliçesine de aracın model yılına 2013 yazan O.A. olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da uyuşturucudan bir tutuklu

Gazimağusa’da dün 15.00 sıralarında Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli görülen Ö.Ç.’nin (E-25) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı ve Ö.Ç. de tutuklandı.

-Ava kapalı günde araçta av tüfeği ve ithali yasak fişek ele geçirildi

Ava kapalı bir gün olan dün, İskele Polis Müdürlüğü ekipleri asayiş ve trafik denetimleri sırasında Ziyamet-Gelincik yol kavşağında, bir araçta kayıtlı kılıfları içinde üç av tüfeği ile ülkeye ithali yasak Güney Kıbrıs menşeili 1034 canlı fişek ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis bültenindeki bilgilere göre saat 23.00 sıralarında yapılan denetimde, polisin kontrol maksatlı durdurduğu K.M.’nin (E-24) kullanımındaki ve Y.M.’nin (E-45) yolcu olarak bulunduğu araçta adlarına kayıtlı kılıfları içerisinde üç av tüfeği ile ülkeye ithali yasak olan Güney Kıbrıs menşeili toplam 1034 canlı av tüfeği fişeği tespit edildi.

Av tüfekleriyle fişekler emare alınırken, iki kişi tutuklandı.

-İkamet izinsiz beş kişiye tutuklama

Polisin dün ülke genelindeki denetimlerinde, 5 kişinin daha yasal statüsü olmadan, ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu saptandı.

Söz konusu kişiler tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.