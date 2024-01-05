Lefkoşa’da evinde Çarşamba günü yaşamını yitiren 64 yaşındaki Hüseyin Ayaz’ın otopsisinde ölüm sebebinin “hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

-Evrak sahteleyen 6 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Aralık ayında, B.B.G.(E-22,) S.A.(E-23), M.N.B.(K-25), A.N.Y.(K-19), F.D.(E-20) ve A.Ş.’nin (K-26) oturma izni alabilmek maksadıyla, daha önceden kendilerine verilen sağlık tetkik sonucu raporunu sahteledikten sonra, Internet üzerinden Muhaceret Oturma İzni Sitesine göndermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla oturma izni temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Askeri bölgeyi ihlal eden bir kişi tutuklandı

İ.A.’nın (E-27) 31 Aralık tarihinde GKRY bölgesinden mal sahibinden izinsiz olarak alıp kullandığı KJU 459 plakalı tır araç ile, Akıncılar bölgesindeki 1. Derece Askeri Yasak bölgeye girerek ihlal ettikten sonra, KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yaparak ithali yasak olan söz konusu aracı da ülkeye ithal edildiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Gümrüksüz elektronik sigara satan işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan bir işletmede, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün yapılan kontrolde, toplam 123 elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek emare olarak alındı.

İşyeri işletmecisi H.O.(E-45) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Ev arkadaşını makasla yaraladı

Karaoğlanoğlu’da birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.Ç.(E-29) 30 Aralık tarihinde makas ile A.K.’yi (E-29) sırt, kol ve ensesinden kesmek suretiyle yaraladı.

A.K. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine E.Ç.(E-30) tespit edilerek tutuklandı.

-Lefkoşa’da araç yangını

Lefkoşa’da bugün Hatay Sokak üzerinde park halinde bulunan FT 885 plakalı araçta muhtemelen motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümü ile ön kaputu yandı, ön camı, çamurlukları ve tamponu ise çıkan ısıdan dolayı zarar gördü.