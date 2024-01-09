Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklandı. Aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Kayıp Şahıs

Polis bülteninde, öte yandan Gazimağusa’da sakin Eren Yıldırım'ın (E-33) kalmakta olduğu ikametgahından dün 12:30 sıralarında ayrıldığı ve halen geri dönmediği, kendisinden haber alınamadığını kaydedildi.

-Dükkan açma, hırsızlık ve kasti hasar

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nin penceresi dün 04:00 sıralarında açılarak içeriye girildikten sonra, para kasası içerisinde muhafaza edilen 12 bin TL nakit para ve ayrıca kamera kayıt cihazı çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Ü.(E-24) ve B.D.(E-16) tespit edilerek tutuklandı.

-Kasti hasar, hayvanlarla mala zarar vermek ve mülke tecavüz

Öte yandan dün 19:00 sıralarında, H.H.B.(E-58), sorumluluğundaki 30 küçükbaş hayvanla Meriç Köyü’nün güneydoğusunda arpa ekili bir tarlaya mal sahibinden izinsiz girip mülke tecavüz ederek, ekili olan arpalara, sorumluluğundaki söz konusu küçükbaş hayvanlarla kasten zarar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

-Kasti hasar, sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de Evliya Çelebi sokak üzerinde, 02:00 sıralarında, C.M.(E-29) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikten sonra, söz konusu sokak üzerinde park halinde bulunan NT 194 plakalı salon aracın sol arka farına, tekme atarak hasar verdi. C.M. tutuklandı.

-Başkasının kimliğine bürünmek ve sahte davranışla kayıt temini

6 Ocak’ta Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan H.N.T.(E-37)’nin, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına ısdar olunan pasaportu, görevli memura ibraz edip belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-İş kazası

Dün 14:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ersin Çakır (E-40), kolon kalıplarını çaktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Çakır, kaldırıldığı Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’nde, sol dirsek ve belinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

-Trafik kazaları

Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde, dün 05:30 sıralarında, Rojhat Alan (E-23) yönetimindeki JU 320 plakalı salon araçla Haspolat çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada isimsiz yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, yoldan çıktı ve toprak alanda takla attıktan sonra durdu.

Kaza sonucu yaralanan Rojhat Alan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.

Öte yandan dün 13:00 sıralarında, Ulukışla-Serdarlı Anayolu üzerinde, Özlem Karagöl (K-44) yönetimindeki LE 874 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve tarla içerisinde üç takla atıp tekerleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özlem Karagöl, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.