Alsancak’ta alkollü içki tesiri altındayken kaldıkları ikametgahta tartıştığı arkadaşını ciddi şekilde darp eden M.S.(E-23) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün gece saat 22.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S., 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, arkadaşı İ.Ş’nin (E-22) başına defalarca yumruk vurarak başından yaraladı.

İ.Ş.'nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket

Sosyal medya hesabında her av günü için, ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı (ova tavşanı) görseli paylaştığı tespit edilen F.E.(E-29) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, sosyal medya paylaşımlarını 7 Ocak’ta yapan Çınarlı’da sakin F.E ile ilgili soruşturma devam ediyor.

-Gümrüksüz mal tasarrufu

Mağusa’da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 66 adet enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip, satışa sunulduğu tespit edilen spor salonu işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Dün saat 21:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, soruşturma devam ediyor.

-Kayıp şahıs

Alsancak’ta yaşayan ve 5 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Cem Dere (E-39) bulundu.

Soruşturma sürüyor.

-Gönyeli’de yangın

Gönyeli’de bir apartman dairesinin balkonunda dün 13.30 sıralarında açık unutulan piknik tüpü üzerindeki demir tepsinin ısınıp alevlenmesi sonucunda yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, piknik tüpü ile demir tepsi ve balkondaki ahşap sehpa yandı; ısı ve dumandan balkonun duvarları islendi, sıvalar döküldü.

Soruşturma devam ediyor.

-Trafik kazası

Girne'de dün 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir araba ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Hassan Ali sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle nedeniyle Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Begün Keçeci'nin (K-44), yönetimindeki NR 496 plakalı salon araçla işyerinin bahçesinden, seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden 19 Mayıs Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucunda meydana geldi. Keçeci, o esnada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Hassan Ali (E-28) yönetimindeki PD 593 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, Ali yönetimindeki PD 593 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerine düşmesine sebep oldu.

Soruşturma devam ediyor.