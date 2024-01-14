Haspolat’ta misafir olarak bulunduğu ikametgahta rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İbrahim Engin Cömertel’in (E-64) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin; “kalp hastalığı, kalp kapak yetmezliği, kronik obstruktif akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Polis Basın Bülteni'ne göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Trafik denetimleri

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 402 araç sürücüsü kontrol edildi ve 160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 306 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 araç sürücüsü tutuklanırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

-Alkollü sürücü refüje çarparak yaralandı

Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Korkut Aslan Akbaş (E-21) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 994 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sanayi çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan refüjün bordür taşları ile refüj üzerindeki trafik levhasına çarptı. Sonra, refüj içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mustafa Dalmış (E-30) 273 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JB 975 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde şeridin sola yakın kısmında aynı istikamete doğru seyreden Muhammad Usman Abbas (E-22) kullanımındaki bisikletin arka kısmına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Usman Abbas, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

--Yine alkollü sürücü yine kaza

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Cemal Alpcan (E-28) 217 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VB 790 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Turgut Kaynarca (E-36) yönetimindeki VB 754 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden VB 790 plakalı araç, yolun sağından çıkarak bordür taşlarına ve orta refüj içerisindeki palmiye ağaçlarına çarpıp refüj üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VB 790 plakalı araç sürücüsü Cemal Alpcan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’ta ev yangını

Güzelyurt’ta Hicri Gümüş Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yatak odası içerisinde, çalışır durumdaki elektrikli sobaya perdenin temas ederek alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın ikametgah sakinleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, söz konusu elektrikli soba, perde, ahşap korniş ve ofis sandalyesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise yatak odasının duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.