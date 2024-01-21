İskele’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İbrahim Demir (E-30), dış duvar kaplaması yaptığı sırada yaklaşık 1,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kanunsuz tabanca

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.E.’nin (E-33) tasarrufunda, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bir adet tabanca ve 10 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.B. (E-34) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da kasti hasar

Gazimağusa’da park halinde bulunan bir şahsa ait SK 731 plakalı aracın sağ ön kapısına, kasten taş atılarak hasara uğratılması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.A.(E-61) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir şahsa ait KV 883 plakalı motosikletin mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanılması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.B. (E-34) tespit edilerek tutuklandı. Söz konusu motosiklet de tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 16 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 16 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da kayıp şahıs

Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Ümit Aytop’un (E-32) 19 Ocak tarihinde saat 07:00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.

-Gazimağusa İskele yolunda kaza

Gazimağusa-İskele anayolunda Berkecan Yıldız (E-20) yönetimindeki PR 423 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Ötüken Çemberini geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.