Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.A.H.H.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. A.A.H.H. tutuklandı.

-Ekici’nin ölüm sebebi kalp krizi

Yeşilyurt’ta 19 Ocak’ta yaşamını yitiren Ahmet Ekici’ye (E-67) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Girne’de iki kişi sahte evrak suçundan tutuklandı

Girne’de, H.A.L.(E-60) ve H.K.’nin (E-50) 17 Ocak tarihinde polis tarafından yürütülen Internet üzerinden izinsiz kumar oynatmak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan dört kişi hakkında, polisi yanıltmak ve dolandırmak niyetiyle daha önceden sahte olarak düzenledikleri işten durdurma belgesini, Çalışma Dairesi’nde tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gönyeli’de arabadan hırsızlık

Gönyeli’de 17-18 Ocak tarihlerinde bir evin önünde park halinde bulunan salon araçta muhafaza edilen tablet bilgisayar, kadın çantası ile 110 stg ve 220 ABD doları nakit para, bir çeyrek altın ve güneş gözlüğü çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak tespit edilen J.H.P. (E-24) tutuklandı.

-Girne’de kavga ve yaralama

Girne’de 19 Ocak’ta bir eğlence mekanı içerisinde, B.B.(K-23), kıskançlık sebebiyle şampanya bardağını O.K.’nin (K-30) yüzüne vurarak, yüzünden ve elinden yaralanmasına neden oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine B.B. tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde dün Hasan Özarı (E-45) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 861 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan NT 015 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hasan Özarı tutuklandı.