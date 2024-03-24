Lefkoşa Polis Müdürlüğü binasında dün gece 02.00 sıralarında, B.S (K-50) 160 miligram alkollü içki tesiri altındayken, önceden işlemiş olduğu rahatsızlık suçundan dolayı kendisine dava okunduğu gerekçesiyle, yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattı. Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını bildirdi.

-Arabaları çizdi

Lefkoşa’da Y.S (E-45) dün gece 326 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir kafe önünde yüksek sesle bağırıp çağırarak tasarrufunda bulundurduğu anahtarla park halinde bulunan dört ayrı şahsa ait araçların kaportasını kasten çizdi.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

-Polise küfür

Ercan Havalimanı’nda İ.G.E'nin (E-48) dün 130 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada “muhaceret işlemi tamamlanmadan yolcu salonuna geçemeyeceği” konusunda kendisini uyaran görevli memura yüksek sesle bağırıp küfür etti. Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Lefkoşa’da trafik kazası…

Göçmenköy’de dün gece 21.00 sıralarında Şehit Önay Mehmet Ali Sokak’ta, Hasan Ali Erim (E-28) yönetimindeki LA 611 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada 345 miligram alkollü içki tesiri altında, karşı istikametten gelmekte olan Cemil Kavalcı (E-36) yönetimindeki VY 537 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya sebep oldu.