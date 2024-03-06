Lefkoşa ve Esentepe’de ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 2 kişiye otopsi yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da evinde hayatını kaybeden Hüseyin Hacışevki’nin (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Esentepe’de evinde yaşamını yitiren Anthony Filugelli’nin (E-55) otopsisinde de, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Her iki ani ölüm nedeniyle soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa ve İskele’de hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

9 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen bina, dükkan ve ev açma meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselelerde bağlantısı olduğu tespit edilen H.M.B. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Ercan’da pasaport sahteleme: 1 kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, ülkeye giriş yapan Y.S.’nin (E-42) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına ısdar olunan pasaportu, görevli memura vererek tedavüle sürüp belgede adı geçen şahsın kimliğine büründüğü ve sahte davranışla kayıt temini ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Zahra Sokak’taki kavga: Aranan 4 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da 22 Şubat gecesi Zahra ve Tanzimat Sokak’ta, halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz olarak toplanan şahıslar ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranmakta olan 4 kişi daha [M.A.(E-25), C.T.(E-26), N.K.(E-23) ve A.B.(E-18)] tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Kapatma saatine uymamak

Lefkoşa’da Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, 2 işyerinin kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-Yetkili makamdan izinsiz dedektör tasarruf etmek

Kalecik’te M.T.’nin (E-45) evinde Polis tarafından yapılan aramada, bir adet metal dedektörün yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Karşıyaka’da ev yangını

Karşıyaka’da Şerife Konya’ya ait evin ambar olarak kullanılan ahşap odası içerisinde, muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, söz konusu odanın tüm ahşap kaplamaları, tavanı, kapısı, elektrik tesisatı ve oda içerisinde muhafaza edilen soba, kıyafetler, yorganlar, çarşaflar ve klima iç ünitesi yandı. Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.