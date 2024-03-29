Lefkoşa Taşkınköy’de M.K.’nin (K-47) temizlik maksadıyla gittiği bir evde yatak odasındaki giysi dolabı içerisinde muhafaza edilen ve ev sahibine ait 44.000 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Alkollü genç çevreye rahatsızlık verdi

Lefkoşa’da dün A.Ç.’nin (E-20), 142 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdiği ve tasarrufunda iki adet bıçak bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Araç yangını

Lefkoşa’da dün Muhammed Nebil Aslan kullanımındaki araç seyir halindeyken yandı.

Polis, DJ 985 plakalı aracın ön göğüs kısmında unutulan çakmağın güneş ışınlarından ısınıp patlaması sonucu başlayan yangın sonucu aracın ön camının patladığı ve göğüs kısmının yandığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.