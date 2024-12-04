Alayköy’de dün gece bir araçta yapılan aramada, kanunsuz patlayıcı madde tespit edildi; bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın yayımladığı basın bültenine göre, dün saat 23.30 sıralarında bir araç park yerinde bulunan araçta arama yapıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından şüpheli görülen H.C.’nin (E-22) kullanımındaki araçta yapılan aramada, patlayıcı madde sınıfına giren iki tane canlı eğitim fişeği bulunarak emare alındı.

H.C.'nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Lefkoşa’da uyuşturucu tasarrufundan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde polisin dün yaptığı aramada bir kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından şüpheli görülen C.B.(K-35), sorgulandığı sırada, tasarrufundaki yaklaşık 2 gram uyuşturucu maddeyi polise teslim etti.

Ardından, C.B. üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan içilmiş yarım sigara bulunarak, emare alındı.

C.B. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Yasa dışı bahis ve kumar sitesine canlı destek veren şahıs tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekiplerinin Boğazköy’de bir adrese yönelik düzenlediği operasyonda da bir kişi tutuklandı.

Dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatılan bir siteye canlı destek hizmeti verdiği tespit edilen M.Ç.(E-25) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- İzinsiz metal dedektör bulunduran şahsa tutukluluk

Yeşilyurt’ta dün saat 14.00 sıralarında şüpheli olan görülen şahsın aracında yapılan aramada yetkili makamdan izinsiz dedektör tespit edildi.

Lefke Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından bir araç park yerinde şüpheli görülen Ö.S.’nin (E-35) kullanımındaki araçta yapılan aramada, izinsiz metal dedektör bulundu.

Söz konusu kişi tutuklandı.

- Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin, dün ülke genelinde yapılan denetimlerinde, ikamet izinsiz ikamet eden iki kişi tespit edildi.

Şahıslar tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.