Lefkoşa’da sakin 26 yaşındaki Mellisah Namata’nın, 12 Aralık’ta ikamet ettiği yerden ayrıldığı ve geri dönmediği bildirildi. Polisin kayıp şahsı bulmak için çalışmaları sürüyor.

-Müstahdem tarafından hırsızlık

Polis Basın Bülteni’ne göre Beylerbeyi’nde, 13 Aralık 2024 tarihinde bir evden 20 bin TL nakit para ve bir kadın parfümü çalındı. Polis, yürüttüğü soruşturma kapsamında evde hizmetli olarak çalışan 30 yaşındaki P.S.’yi (K-30) zanlı olarak tespit ederek tutukladı. Çalınan eşyalar zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

-Polise darp ve izinsiz ikamet

Girne’de Namık Kemal Caddesi’nde, 15 Aralık saat 00.30 sıralarında, 23 yaşındaki F.O.A.A. (E-23) sarhoş şekilde çevreye rahatsızlık verdiği sırada kendisine müdahale eden polise yumruk atarak görevden men etti. Yasal statüsü olmadan ülkede ikamet ettiği de tespit edilen Zanlı, tutuklandı.

-İzinsiz ihracat girişimi

Girne Turizm Limanı’nda Ö.Ç. (42) ve S.Ç. (40) isimli şahıslar, araçlarında gizlenmiş 41 şişe alkollü içkiyi ihracat izni olmadan yurtdışına çıkarmaya çalışırken yakalandı. Alkollü içkiler emare olarak alınırken, zanlılar tutuklandı.

-İkamet izinsiz yaşayanlar tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, yasal statüsü olmayan dört kişi tespit edilerek tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.