Gazimağusa’da sakin 60 yaşındaki Abdulbari Taşkın, dün bir spor kulübü lokalinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Taşkın’a doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Smith’in ölüm nedeni kanser

Esentepe’de pazar günü evinde ölü bulunan Janet Smith’in (K-69) otopsisinde, ölüm sebebinin “metastatik mesane kanseri” olduğu tespit edildi.

-Ateş açma olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda dün meydana gelen meskun mahalde ateş açma meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, A.U.T.(E-22) ve M.K.P.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı A.U.T’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda bir adet 9 mm’lik tabanca, tabancaya ait şarjör ve 12 canlı mermi, M.K.P’nin Gemikonağı’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, 9 mm’lik canlı tabanca mermisi ile 9 mm’lik boş kovan tespit edilerek emare olarak alındı.

-Dağyolu’nda arpalara zarar veren iki kişi tutuklandı

Dağyolu’nda, İ.K.(E-25) ve H.E.’nin (E-31) kullanımlarındaki araçlar ile, iki ayrı şahsa ait arpa ekili tarlaya mal sahiplerinin izni olmadığı halde girip mülklerine tecavüz ederek, tarla içerisinde ekili arpalara zarar verdikleri tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa’da bugün kamuya açık bir yer olan Şehit Ali Ömer Sokak’ta, İ.B.G.(K-26) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

-İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Trafik kazası

Akdoğan-Yiğitler ana yolunda dün meydana gelen kazada 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mahabubur Rahman beton köprüye çarparak yaralandı.

Kaza, Mahabubur Rahman’ın yönetimindeki YP 563 plakalı motosiklet ile Akdoğan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan beton köprü kenarına çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan beton su deposuna da çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahabubur Rahman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol ayak kırığı ve kafa travması teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.