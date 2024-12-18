Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, “Halk Meclisi” toplantılarına Dilekkaya ve Kırıkkale köyleri ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre toplantıya, bölge halkının yanı sıra Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bazı belediye meclis üyeleri, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları, Kırıkkale Muhtarı Gürsel Osmanoğlu ve Dilekkaya-Kırıkkale (DİKA) Spor Kulübü yönetimi katıldı.

Toplantı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla inşa edilip, iç mekan düzenlemesinin de yapıldığı Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü’nün yeni lokalinde yapıldı.

-Karavezirler: “DİKA lokali için resmi açılış yapılacak”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler toplantıdaki konuşmasında, Dilekkaya ve Kırıkkale köylerine bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Karavezirler, Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü lokalinin 178 metrekare kapalı alan, 67 metrekare çok amaçlı salon, 16 metrekare toplantı odası, 14.5 metrekare mutfak/büfe, 145 metrekare teras, 650 metrekare otopark alanı ile 186 metrekare oyun grubu ve fitness aletleri alanına sahip olduğunu belirtti.

Lokal binasının çevresinde yapılacak birkaç düzenleme sonrası projenin tam anlamıyla sona ereceğini ifade eden Karavezirler, kulüp lokalinin resmi açılışının kısa süre sonra yapılacağını söyledi.

-“5 köye hizmet verecek sosyal aktivite merkezi 2026’da hayata geçecek”

Belediye bünyesinde 22 branşta eğitim veren Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ne (SAM) her yaş grubundan yoğun ilgi olduğunu belirten Karavezirler, bu eğitimlere ulaşımı ve erişimi daha kolay hale getirmek için Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler’e hizmet verecek yeni bir sosyal aktivite merkezi yapacaklarını kaydetti. Yeni sosyal aktivite merkezi için arazi alım çalışmasında sona gelindiğini ifade eden Karavezirler, projeyi için hedefin 2026 yılı olduğunu kaydetti.

Göreve geldiği günden beri tüm köylerde asfalt yama, yol yapımı, ova ve ağıl yolu stabilize çalışmaları gibi hizmetleri aksatmadan vermeye çalıştıklarını dile getiren Karavezirler, bugüne kadar en uzun ova ve ağıl yolu stabilize çalışmasının 36 kilometreyle Dilekkaya’da yapıldığını belirtti.

Kırıkkale’ye 120 metreküp kapasiteli su deposu inşa edilerek, köyün su sorununa çözüm bulunduğunu hatırlatan Karavezirler, ova ve ağıl yolları stabilize çalışmasının da büyük kısmının tamamlandığını kaydetti.

Kooperatifleşmeyi önemsediklerini, Dilekkaya Kooperatif Kredi Şirketi’ni de desteklerini ifade eden Ali Karavezirler, 30-35 bin dolarlık bir yatırımın kooperatifi desteklemek amacıyla kullanılacağını anlattı. Karavezirler, bu kapsamda Dilekkaya’nın girişindeki benzin istasyonunun yenilenerek, taşıt tanıyan bir sistemin kullanılacağını belirtti.

Kırıkkale’ye yapılan köy kadın kursu binası projesinin de tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Ali Karavezirler, birçok köyün önemli eksiklikleri arasında olan kaldırım çalışmalarının ise çok kısa süre sonra başlayacağını ifade etti.

Karavezirler, kanalizasyon alt yapı çalışması için de projelerin hazırlanma aşamasında olduğunu kaydetti.

Bölge sakinleri de toplantıda, sorunlarını ve taleplerini iletti.