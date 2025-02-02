Karaoğlanoğlu’nda geçen cuma günü aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitiren Adıl Amırjanov’un ölüm sebebinin, “böbrek yetmezliği, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Amırjanov (E-75), ikametgahının bahçesi içerisinde odun kestiği sırada hayatını kaybetmişti.

-Ali Akbar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağı içerisinde, 18 Ocak tarihinde, kullanımındaki kamyonun kayaya çarpıp devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan kamyon sürücüsü MD Ali Akbar (E-39), tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, geçen cuma günü yaşamını yitirdi.

-Kanunuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma… 5 tutuklu

Dipkarpaz-Zafer Burnu Anayolu üzerinde dün saat 22.45 sıralarında, polis tarafından iki ayrı araçta arama yapıldı.

Aramada, A.Y.’nin (E-50) adına kayıtlı av tüfeği ile 175 adet av tüfeği fişeklerini, N.Ö.’nün (E-52) adına kayıtlı av tüfeği ile 25 adet av tüfeği fişeklerini, İ.T.’nin (E-63) adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini, H.E.’nin (E-56) adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini ve M.D.’nin (E-39) adına kayıtlı av tüfeği ile 100 adet av tüfeği fişeklerini ava açık olmayan bir günde yetkili makamdan izinsiz, kanunsuz olarak tasarruf edip, taşıdıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Sahtekarlıkla para temin eden kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 7 Ocak tarihinde, A.U.(E-26), İskele Long Beach bölgesinde bir site içerisinde bulunan daireyi, emlakçı olmadığı halde başka bir şahsa kendisini emlakçı olarak tanıttıktan sonra mal sahibinin bilgisi dışında, 120 bin Stg karşılığında satmak için anlaştı ve kapora ücreti olarak 2 bin Stg nakit parayı sahtekarlıkla temin etti. A.U. tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlıktan 2 tutuklu

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde dün saat 20.00 sıralarında, 355 mlgr alkollü içki tesiri altındaki N.R.(E-24) ve İnönü’de Atatürk Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında 183 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Ş.D.(E-45), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.