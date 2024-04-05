İskele’de faaliyet gösteren kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan C.S.’nin (E-26), oyun makinesi üzerinde bulunan başka bir müşteriye ait cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kayıp şahıs

Polise 4 Nisan’da verilen bilgide, Girne’de sakin Yağmur Güzel’in (K-20) 1 Nisan'da kalmakta olduğu evden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.

-Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 435 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 206 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 435 araç sürücüsü rapor edildi. Kontrollerde, 1 sürücü tutuklandı, 35 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“219’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 82’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 87’u diğer trafik suçları.”