Çatalköy’de sakin Elisabeth Winkler Bibracher (K-97) dün saat 21.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahta yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Bibracher’a yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Akıncılar’da kuzu hırsızlığı

Akıncılar’da bir ağıldan 4 adet kuzunun çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran’da, Akıncılar’da Margo Çiftliği mevkiinde Yusuf Parıldak’a ait ağıldan 4 adet kuzunun çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, Haspolat Ağıllar bölgesinde İ.E.’nin (E-31), söz konusu dört adet kuzuyu piyasa değerinin altında bir fiyata satın aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

- İzinsiz İkamet eden 5 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa’da “izinsiz müzik” yapan eğlence mekanının işletmecisine yasal işlem

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bu sabah saat 1.00 sıralarında yapılan kontrolde izni olmadığı halde, müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Karaoğlanoğlu’nda restoranda yangın

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoranda bu sabah yangın meydana geldiği açıklandı.

Yangın restoran çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, kartonların üzerinde bulunan toplam 35 adet şezlong yanarak zarar gördü.

-Bafra’da araç yangını

Bafra’da İskele Tepe Sokak’ta bu sabah 6.00 sıralarında park halinde bulunan GP 970 plakalı salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın motor bölümü ile ön kısmı yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise sağ ön ve arka kapılarda bulunan hava yastıkları da patladı. Ayrıca aracın yanında park halinde bulunan başka bir aracın da arka tamponu ile sağ arka lambaları da zarar gördü.

- İskele-Gazimağusa kaza

İskele-Gazimağusa ana yolunda alkollü içki tesiri altında kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Soner Sarıdan aleyhinde yasal işlem başlatıldı, kazada yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 23.45 sıralarında İskele-Gazimağusa ana yolunda meydana geldi. Soner Sarıdan (E-37), 172 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki DA 892 plakalı araçla seyir halindeyken Glapsides Çemberi'nde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip sağ şeride geçti ve o esnada karşıdan gelen Cemil Can Yıldız (E-24) yönetimindeki TGK 099 plakalı taksi aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.