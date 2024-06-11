Haspolat’ta faaliyet gösteren bir marketin kapatma saatine uymayarak faaliyetlerine devam ettiğini tespit edildi. Market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

-Mehmetçik'te ruhsatsız içki satışı

Mehmetçik’te dün 21.00 sıralarında bir işyerinde yapılan polis kontrolünde, ruhsatsız alkol satışı yapıldığı tespit edildi. İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Kumyalı'da kanunsuz avlanma

Kumyalı Balıkçı Barınağı önlerinde dün H.T. (39) isimli şahısın kullanımındaki balıkçı teknesi bir zembil ağı, kanunsuz avlanma yöntemi olan çevirme ve sarma şeklinde denize attığı tespit edildi. H.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde yapılan denetimler sonucunda, yasal statüsü olmadan KKTC'de ikamet eden 7 kişi tespit edildi ve tutuklandı.