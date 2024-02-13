Gönyeli’de bulunan bir petrol istasyonuna ait marketten iki led ampulü çalan kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Moil Petrol İstasyonuna ait markette müşteri olarak bulunan A.Ç.(E-24) 870 TL değerindeki iki led ampulü alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı.

7 Şubat Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma neticesinde A.Ç. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Alkollü içki tesri altında rahatsızlık yapan kişinin ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da polis tarafından yapılan devriye sırasında alkollü içki tesiri altında bağırıp rahatsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklanan kişinin ülkede kaçak kaldığı da ortaya çıktı.

Polis açıklamasına göre dün gece saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa'da Oduncu Sokak üzerinde polis tarafından yapılan devriye sırasında, M.Z.J’nin (E-30) 277 miligram alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak, rahatsızlık yaptığı tespit edildi ve tutuklandı.

Muhaceret kontrolünde ülkede kaçak kaldığı tespit edilen kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de kaçak kalan 11 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 11 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Araç Yangını…

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Berat Meral’in kullandığı araçta seyir halindeyken elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Dün saat 17.20 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde aracın ön göğüs bölümü, ön cam, tavan döşemesi ve tavan aydınlatması tamamen yandı.

Soruşturma devam ediyor.