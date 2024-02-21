Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 1 - 20 Şubat tarihleri arasında bir binanın kapısının yasal olmayan yolla açılıp içeriye girildiği ve içerden 208 çift sürmeli alüminyum pencere, muhtelif markalarda 37 tane 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir jeneratöre ait parçaların hasara uğratılarak yerinden sökülerek çalındığı bildirildi.



Polis açıklamasında, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı görülen U.B (E-27), A.O (E-21) ve N.K’nin (E-16) tutuklandığı kaydedildi.



-Girne’de kumarhanede başka bir şahsın para ve telefonunu çalan şahıs tutuklandı



Girne’de 18 Şubat saat 03.40’ta bir kumarhanede müşteri olarak bulunan R.Ç’nin (E-52) başka bir müşteriye ait çantadan 400 Dolar ve 8 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldığı tespit edildi.



Polis, bahse konu şahsın dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.



-Tatlısu’da araç yangını…



Tatlısu, Aktunç Mahallesi’nde dün 12.10’da evi önünde park halinde bulunan Yasin Boğa’ya ait FK 484 plakalı salon araçta yangın meydana geldi.



Polis açıklamasında, yangının muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği belirtildi ve çıkan yangın sonucu aracın motor bölümünün tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.



-İkamet izinsiz 3 kişiye yasal işlem…



Dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.



Polis açıklamasında, tutuklanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.



-Trafik denetimlerinde 2 sürücü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, toplam 2 bin 147 araç sürücüsü kontrol edilirken, 254’ü yasal hız sınırı üzerinde, 11’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız, 25’i emniyet kemeri takmadan, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 119’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 462 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi.