Dağyolu’nda sakin 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin, bugün saat 01.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Engin’in üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada evde yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü, yarım cm LSD türü madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara izmariti bulundu.

İkametgâh sakini M.E. (E-37) tutuklandı, soruşturma sürüyor.

- Bafra’da otelde yaşamını yitiren Tsouk’a yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı

Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, çarşamba günü havuz kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Daniel Tsouk (E-39) üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından kesinleşecek. Soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da uyuşturucu… 28 yaşındaki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da devriye yapan polisin şüpheli olarak gördüğü şahsın üzerinde uyuşturucu tespit edildi.

Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin dün Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi’nde devriyesi sırasında, ekipler şüpheli olarak görülen H.K. (E-28) üzerinde arama yaptı.

Aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Hastane otoparkında kavga… İki kişi tutuklandı

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne ait araç park yerinde dün saat 20.00 sıralarında çıkan kavga sonucu iki kişi tutuklandı.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu 112 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen E.K. (E-35) ile diğer taraf A.G. (E-40), birbirlerine vurup, bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Gazimağusa’da akaryakıt istasyonunda rahatsızlık veren iki kişiye tutukluluk

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda dün saat 19.30 sıralarında A.K. (E-23) ve V.Z. (E-22), alkollü içki tesiri altında oldukları sırada bağırıp çevreye rahatsızlık verdi.

Şahıslar suçüstü yakalanarak, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.