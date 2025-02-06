Gazimağusa’da 23 Eylül’de resmi evrak sahteleyerek araç devir işlemi yapan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, A.Ö.(E-24) ve E.H.’nin (E-51), tasarrufu kendilerine bırakılan başka bir şahsa ait araç için sahte araç devir formu düzenleyip ilgili daireye vererek, aracı E.H’ye ait araba galerisi adına kaydettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında A.Ö. ve E.H.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Sarhoşken çevreye rahatsızlık veren kişiye tutukluluk

Yeniboğaziçi’nde bugün saat 00.30 sıralarında kamuya açık bir yerde bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, N.Ö.’nün (K-53) 259 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Haspolat bölgesinde araç yangını

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Haspolat çemberi ile Halkbank çemberi arasında dün saat 10.40 sıralarında meydana gelen araç yangınında maddi zarar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Ahmet Çapan’ın, kullanımındaki RB 221 plakalı su tankerinde seyir halindeyken, motor bölümünde oluşan yakıt sızıntısının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümünde bulunan elektrik kabloları ile plastik aksamlarının yandığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izni olmadan ikamet eden 6 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, söz konusu kişilerin tutuklandığı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.