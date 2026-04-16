Polis, Gönyeli’de yalnız başına bulunan 4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun ailesinin arandığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, bu sabah Gönyeli Yenikent'te, Gazeteci Salahi Aldanmaz Sokak üzerinde (IOS Cafe Bölgesi) 4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun yalnız başına olduğunun polisin bilgisine geldiği, çocuğun Gönyeli Polis Karakolu'na götürülerek misafir edildiği belirtildi.

Çocuğu veya ailesini tanıyanların en yakın polis merkezine bilgi vermeleri istendi.