Kız arkadaşını darp ederek, kaburga kemiklerinin kırılmasına sebep olan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, geçen pazar günü saat 00.30'da, A.K.(E-33) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, araçta yolcu olarak bulunan kız arkadaşı K.G.(K-36) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu K.G.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp etti ve kaburga kemiklerini kırdı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.K. tespit edilerek, tutuklandı.

-İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz beş kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yüksekten düşen şahıs yaralandı

Girne’de dün saat 06.00'da 44 yaşındaki Okan Yılmaz, apartmanın üçüncü katındaki dairesinin balkonunda, korkulukların monteli olduğu duvardan çıkması sonucu 9,30 metre yükseklikten zemine düşerek, yaralandı.

Yılmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, göğüs cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

-Mum perdeyi tutuşturdu, yangın çıktı

Girne’de Şehit Hasan Nural Cevdet Sokak’ta, bugün saat 08.00'de, yatak odasında, yanan mumun perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, yatak odasında bulunan muhtelif mobilyalar ile eşyalar zarar gördü, çıkan dumandan dolayı evin tüm duvarları islendi.

Ayrıca yangın sırasında, üst kattaki dairede mahsur kalan iki ikametgah sakini de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.