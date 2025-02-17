Gazimağusa’da sakin 63 yaşındaki Erol Taş dün aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Taş dün saat 15:00 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Taş’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Taş’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Büyükkonuk’taki avcı kontrollerinde iki kişi hakkında yasal işlem

Büyükkonuk’ta dün saat 14.00 sıralarında, 14 numaralı av bölgesi içerisinde, polis ekipleri tarafından yapılan avcı kontrollerinde Ö.U.’nun (E-21), adına kayıtlı av tüfeği ile birlikte toplam 44 adet fişeği T.Ö.’ye (E-17) verip, kanunsuz olarak tasarruf edip taşımasına ve avlanma ruhsatı olmadığı halde avlanmasına müsaade ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da bir kişi motosiklet hırsızlığından tutuklandı

Lefkoşa Ege Sokak’ta geçen salı günü saat 23.00 sıralarında, bir evin önünde park halinde bulunan ev sakinine ait motosikletin mal sahibinden izinsiz olarak alınıp, kullanılması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.İ.M. (E-18) tespit edilerek, tutuklandı. Motosiklet ise şahsın tasarrufunda bulunarak, emare olarak alındı.

-Çevreye rahatsızlık veren ve hastane görevlisini darp eden alkollü kişi tutuklandı

Polis bültenine göre, Gazimağusa’da Devlet Hastanesi Acil Servisinde dün saat 19.30 sıralarında, 234 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.E.(E-20), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi, hastane görevlisi erkek bir şahsı ise darp etti. M.E. suçüstü tutuklandı.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz 5 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.