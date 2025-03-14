Kaplıca-Balalan ana yolunun 13-14 kilometreleri arasında dün akşam yoldan çıkan alkollü sürücü kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21.30 sıralarında, 95 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Onur Önder (E-28), yönetimindeki SL 717 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Yudi mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak, toprak sete çarptı.

Yaralanan Önder, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

-Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine ve park halindeki kamyonete çarptı… 3 yaralı

Girne’de gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde, Nizam Ovezov (E-27), yönetimindeki YJ 424 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan YJ 424 plakalı araç, bir işletmenin park yeri içerisinde park halinde bulunan UA 496 plakalı kamyonet araca ardından da işletmenin ön camına çarparak, durdu.

Kaza sonucu yaralanan YJ 424 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Guncha Allaberenova (K-30), Gozel Nuryyeva (K-24) ve Leyla Nuryyeva (K-20) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.