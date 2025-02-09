Güzelyurt’ta sakin Raif Sariler (E-63), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

-Değirmenlik’te ani ölümün sebebi kalp

Değirmenlik’te önceki gün aniden rahatsızlanması üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitiren Alican Akyüz’ün (E-59) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve diyabetes meltius kronik” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt ve Lefkoşa’da uyuşturucu

Güzelyurt’ta dün gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Mevlevi çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durulan araçta yolcu olarak bulunan R.D.’nin (E-27) şüpheli hareketleri üzerine, konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da bu sabaha karşı gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında da, İffet Oruz Sokak üzerinde devriye halinde olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, park halinde bulunan bir araçta şüpheli olarak görülen iki şahsın kontrol maksatlı yanlarına gidildiği esnada, araçta yolcu olarak bulunan M.E.E.’nin (E-22) polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan maddeleri araçtan dışarıya attığı tespit edildi.

Araçtan atılan söz konusu maddelerin yapılan incelemesinde, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara olduğu tespit edildi.

Akabinde konu araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında araçta bulunan M.E.E. (E-22) ve U.Y. (E-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Alsancak’ta yangın

Alsancak’ta dün Çağatay Özbirim Caddesi’nde, bir ikametgahın salonu içerisinde, muhtemelen şömine bacasındaki kalıntıların ısınıp tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu tavan kaplaması osebe, ahşap çıtalar ve 25 adet kiremit yandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’DE izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Alsancak’ta trafik kazası

Alsancak’ta bu sabaha karşı Salhane Sokak üzerinde, Hazar Aşker (E-26) 240 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EV 720 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan Alsancak Mezarlığı’nı çevreleyen taş duvara ve mezar taşlarına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altına araç kullanıp trafik kazası yapan Hazar Aşker tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.