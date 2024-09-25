Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda T.K.(E-26) ve M.A’nın (E-31) tasarrufunda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan toplam 9 adet sikke tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, T.K’nın kaldığı evde yapılan aramada ise, tasarrufunda izinsiz 2 adet dedektör bulundurduğu saptandı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Küfür etti, aracına hasar verdiler

Boğazköy’de, bir ikametgahın önünde, H.Ö. (E-21), eski kız arkadaşı S.B.(K-18) ile konuştuğu sırada, kendisiyle konuşmaması için S.B’yi uyaran kız kardeşi S.E.Y.D’ye (K-22) küfür etti. Ardından S.E.Y.D’nin kullanımındaki araca kasten yumruk ve tekme vurarak hasara uğrattı. H.Ö., aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- KKTC'de ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

- 15 yaşındaki kız kayıp

Lefke’de sakin İlayda Ceydan Dudu Songur’un (K-15) evinden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Songur’un aranmasına devam edildiği belirtildi.

- Park halindeki araçtan 140 bin TL çalındı

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde, önceki gün, bir restorana ait park yeri içerisinde, park halinde bulunan bir şahsa ait kilitsiz aracın bagajından çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 140 bin TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.F.U.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.