Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

-Trafik Denetimleri

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,130 araç sürücüsü kontrol edildi, toplam 442 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

-Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Dün saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de, Polis Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan Ö.K.(E-28) kullanımındaki ve M.B.(E-24), U.B.(E-34) ve M.D. (E-38)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 3,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.B.K.(E-25) tutuklandı.

-Kasti Hasar

İskele’de, dün 01:30 sıralarında, M.Ç.(E-22)’nin kullanımındaki ve A.Ç.(E-20) ile O.Ş.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araç ile ve ayrıca H.E.A.(E-19)’nın kullanımındaki ve S.A.(E-20)’nın yolcu olarak bulunduğu başka bir araç ile, daha önceden arkadaşları S.A.’yı ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesiyle, kullanımlarındaki bahse konu iki araç ile M.B.(E-23)’nin kullanımındaki başka bir aracı sıkıştırıp aracın sağ ve sol ön kısımlarına kasten çarptıktan sonra, olay yerinden aldıkları taşları da kasten aracın sol ön kapı camı ile tavanına vurup kırarak hasara uğratmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup çıkarıldıkları İskele Kaza Mahkemesi’nde, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

-Kasti Hasar Ve Kanunsuz Bıçak Taşımak

Dün 01:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde, daha önceden arkadaşı S.A.’yı ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattığı gerekçesiyle, A.C.E’nin (E-27) kullanımındaki ve Ü.Y.’nin E-23) yolcu olarak bulunduğu araç ile, E.E’nin (E-27) kullanımıdaki aracın arkasına ve sağ arka kapısına kasten çarparak hasara uğrattıktan sonra, araçtaki yolcu Ü.Y. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, diğer araç içerisinde bulunan E.E. ve yolcuya göstererek tehdit etmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup çıkarıldıkları İskele Kaza Mahkemesi’nde, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

-Araç Yangını

Güneşköy’de Ağıllar Bölgesinde 03:00 sıralarında park halinde bulunan T.Ç.’ye ait PP 485 plakalı traktörde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu traktör tamamen yandı.

-Trafik Kazası

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, 05.00 sıralarında, Erhan Yeşilırmak (E-35) 272 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SC 353 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Arshad Ali (E-45) yönetimindeki UE 136 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SC 353 plakalı araç sürücüsü Erhan Yeşilırmak tutuklandı.