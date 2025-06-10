Polis, ülkede meydana gelen çeşitli olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 3 kişiyi tutukladı, 5 kişiye ise yasal işlem başlattı.

- Ercan’da darp olayı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı çemberinde, dün saat 15.30 sıralarında İ.Ü.’nün kullandığı araca başka bir araç çarptı.Kaza sonrası, İ.Ü.’nün aracında yolcu olarak bulunan E.G. (E-53), E.G. (E-36), H.K. (E-46), F.Ö. (E-49) ve V.G. (E-45), kaza yapıp hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle, İ.Ü.’yü darp ederek, sağ elinin kırılmasına sebep oldu.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı

Aynı gün, Girne ve Lapta’da, kamuya açık alanda alkollü olarak çevreye rahatsızlık veren R.R. (E-40) ve M.A.M.A. (E-28) tutuklandı.

- İkamet izinsiz 1 kişi tutuklu

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ise, yasal statüsü olmadan ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Olaylara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.