Edremit’te ikametgahında aniden rahatsızlanan 60 yaşındaki Recai Çelik (E) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmazken, Çelik’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Taşkınköy’de park halinde bulunan araçtan hırsızlık

Taşkınköy’de dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında, park halindeki araçtan 3 bin ABD Doları nakit para kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.E.C. (E-49) tespit edilerek tutuklandı.

-Gönyeli’de ziyaret amacıyla kaldığı ikametgahtan ziynet eşyası çalan bir kişi tutuklandı

Gönyeli’de, S.A. (E-39), 1 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında ziyaret amaçlı bulunduğu ikametgahtan ziynet eşyası çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.