Demirhan’da bir süpermarketten hırsızlık yapan bir kişi dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Kasım 2025’te yaşanan hırsızlık olayında, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından marketten muhtelif kozmetik ürünleri ve bir kot pantolon çalındığı tespit edilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.T. (K-30) tutuklandı.

-Karaoğlanoğlu'nda zıpkınla ruhsatsız avlanan iki kişi aleyhinde yasal işlem

Girne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu’nda dün saat 18.00 sıralarında F.G. (E-34) ile Ö.G.’nin (E-27) şamandırasız ve ruhsatsız zıpkınlarla balık avladıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslara birer asgari ücret idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde bir arazide yangın

Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde bir arazide dün saat 15.00 sıralarında muhtemelen elektrik tellerin birbirine temasıyla oluşan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

İtfaiye ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm anız, derin şekilde budanmış bakımsız 18 zeytin ağacı ve 10 dönüm kuru ot yandı.

Tüm meselelerle ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.