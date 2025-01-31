Girne’de, bu sabahın erken saatlerinde işlemiş olduğu suçtan dolayı polise celp edilen H.B.G.(E-28), 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

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Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu şahıs tutuklandı.

- Açık unutulan fritöz yangına neden oldu

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Döner Line restoranında dün, muhtemelen çalışır durumdaki fritözde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında; ofis sandalyesi ve masaları, 3 adet buz dolabı, dizüstü bilgisayar, 2 adet fritöz, mikrodalga fırın, 2 adet alüminyum sürme pencere ile kapı ve 2 adet ahşap kapı yanarak zarar gördü.

- KKTC'de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.