Mersinlik ve Kaplıca köyünün su sorunu giderildi Mersinlik ve Kaplıca köyünün su sorunu giderildi

 İskele’de evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Mehmet Cemil Bekçi’nin (E-53) ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.

Polis açıklamasın göre 1 Haziran’da yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Ülkede kaçak kalan 3 kişi tutuklandı 

Polis ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör: Burhan CANBAZ