Girne’de polisin düzenlediği “Paket Operasyonu” kapsamında üç kişi tutuklandı, satışa hazır 56 paket, toplam 180 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında İ.E.L. (E-24), K.Ş.(E-24) ve Ö.G.’nin (E-24) tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş 56 paket, toplam 180 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu maddeyi paketlemede kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli'de de uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Gönyeli’de de dün gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli görülen E.I.G. (E-28), P.M.M. (E-31) ve K.Y.’nin (E-29) üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aralamalarda, ekmekler içine gizlenmiş şekilde toplam 15 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındı.

Üç kişi tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.