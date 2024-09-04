Rum basını, Türkiye’nin, Rum yönetiminin KKTC’ye yatırım yapanlara karşı başlattığı tutuklamaların KKTC’ye olan zincirleme etkilerini daraltmak amacıyla Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK), tazminat ödemeleri için büyük miktarda mali destek aktardığını iddia ederek, "nokta atışı ile Rum mal sahiplerine yaklaşıldığını" yazdı.

Politis “Gaspı On Milyonlarla Destekliyorlar… Nokta Atışıyla Kıbrıslı Rum Mal Sahiplerine Yaklaşmaya Çalışılıyor” başlıklı haberinde, KKTC’de malı olan Rumlardan, -anlaşmayı kabul etmeleri halinde- mallarını satın almak ve bu sayede emlak yatırımcılarının tepkilerinin giderilmesine çalışıldığını yazdı.

Bu yolla yatırımcılara ve müstakbel alıcılara, Rum yönetimi tarafından tutuklanmayacakları ve gaspçı olarak suçlanmayacakları mesajı verilmeye çalışıldığını yazan gazeteye göre, Rum yönetimi, KKTC’de bu yönde yapılmakta olan faaliyetleri Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat Teşkilatı (KİP) aracılığıyla takip ediyor ve değerlendiriyor.

“Edinilen istihbarat nedeniyle Kıbrıslı Rum mal sahiplerine yönelik tehlike çanlarının çaldığını” belirten gazete, edindiği bilgiye dayanarak "TMK’nın bu sefer, İskele başta olmak üzere KKTC’de malı olan Rumlara nokta atışı ile yaklaşmaya ve KKTC’deki malını satın almak için anlaşmaya çalışacağını" yazdı.

Gazeteye göre “yetkili bir kaynak" Politis’e “halen üzerinde büyük inkişaf çalışmaları yapılmakta olan Kıbrıs Rum mallarının Komisyon tarafından satın alınması ve ardından kampanya ile Güney’de yapılan tutuklamaların yarattığı ortamı tersine çevirmeye çalışılacağını” söyledi. Aynı kaynak “Kıbrıslı Rum mal sahipleri mallarını satmayı kabul eder ve anlaşma yaparsa o zaman işgal bölgelerinde inşaat yapan ya da yapacak olan emlakçıların, müteahhitlerin veya alıcıların cezai kovuşturulması için herhangi hukuki bir silah olmayacak” dedi.