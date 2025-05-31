Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı ve aynı zamanda Akademik Proje – Araştırma ve Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Sakallı, Kanada’nın köklü akademik yayın kuruluşu NRC Research Press tarafından yayımlanan Canadian Journal of Physics dergisinde üçüncü kez üst üste “Outstanding Reviewer” (Üstün Hakem) ödülüne layık görüldü.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Sakallı’nın ödüle art arda üç kez ve bu kez tek başına layık görülmesinin, DAÜ’nün uluslararası akademik arenadaki güçlü konumunu pekiştirirken, üniversitenin bilimsel üretkenliğine ve akademik kadrosunun niteliğine de vurgu yaptığı kaydedildi.

Fizik alanında özgün araştırma makalelerine yer veren saygın, prestijli, uluslararası ve hakemli söz konusu dergi, 1929 yılında Canadian Journal of Research adıyla yayımlanmaya başlamış, 1951 yılında ise fizik alanında uzmanlaşarak Canadian Journal of Physics ismini almıştı.