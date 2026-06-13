Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sarsıntının yerini "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arası" olarak tarif eden Görür, şunları kayda geçirdi:

"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

Prof. Dr. Osman Bektaş da bu depremin 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren "gecikmiş artçı depremler" kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi. Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir." ifadesini kullandı.