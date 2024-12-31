“Promiteheas” isimli yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisinin, yüzer ünite olarak sertifikalandırılabilmesi ve Vasiliko’ya gidene kadar gemi olarak kullanılabilmesine yönelik gerekli değişiklikler ile onarımların yapılması için Malezya’da demirlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Malezya’daki teknik ekibin ilk kontrolünde, gemide yapılacak güçlendirme çalışmalarının, daha önceki şirketin söylediğinden daha küçük çalışmalar olduğunu ve maliyetinin de daha az olacağını yazdı.

Gazete, Doğalgaz Altyapıları Şirketi ETİFA’nın, kısa süre içerisinde geminin sertifikalandırılması ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminaline kiralanması için ihaleye çıkacağını kaydetti.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, dün yaptığı açıklamada, geminin Malezya’nın Malacca Limanı’nda bulunduğunu ve başta 12-15 milyon euroya mal olacağı hesaplanan iyileştirme çalışmalarının, yeni değerlendirmeye göre 4-5 milyon euro tutacağını belirtti.

Haberde, elde edilen bilgilere göre geminin sertifikalandırılmasının Malezya’da yapılmayacağı ve aktif bir LNG terminalinde yapılması gerektiği de ifade edildi.