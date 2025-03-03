“Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi'nde, “Prostat Kanseri Tarama (PSA)” testi yapıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin düzenlediği etkinliğe milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne teşekkür etti ve derneğin toplumda üstlendiği önemli görevleri vurguladı.

Öztürkler, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği, birçok insanın sağlığına kavuşması için inanılmaz yardımlarda bulundu ve kanserle mücadelede büyük çabalar sarf etti. Hem Meclisimizin hem de toplumun kendilerine teşekkür borcu vardır” diye konuştu.

Mart ayının prostat kanseri farkındalık ayı olarak belirlendiğini belirten Öztürkler, Meclis'te bu farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öztürkler, erken tanının prostat kanseri dahil olmak üzere tüm kanser türlerinde hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, yaşı uygun herkesi kan tahlili yaptırmaya davet etti. Öztürkler ayrıca, hem erkek personelin, hem de milletvekillerinin bu etkinliğe katkı sağlayacağını belirtti.

-Kanlıada

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada da, etkinlikte yaptığı konuşmada, erken tanının önemine değindi ve bu tür taramaların düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Kanlıada, “Dernek olarak farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yaşı uygun erkeklerin bu ayı fırsat bilerek kan testi yaptırmasını arzu ediyoruz. Erken tanı, tedavinin kolaylaşmasını sağlar ve hayat kurtarır. Bu nedenle herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Etkinlikte ayrıca, prostat kanseri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve katılımcılara hastalıkla ilgili farkındalık artırıcı sunumlar yapıldı.