Kuir Kıbrıs, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği iş birliğinde "Psikoterapistlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı pilot eğitim serisi düzenlenecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında düzenlenecek eğitim serisinin 22, 29 ve 30 Haziran tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında KTAMS Lefkoşa binasında yer alacağı duyuruldu.

Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Psk. Dr. Safir Maner tarafından hazırlandığı ve dört modülden oluştuğu belirtilen Psikoterapistlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı’nın katılımcılara geniş bir perspektif sunarak farkındalık oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, “Eğitim programı tamamlayan kişilere Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği onaylı katılım sertifikası ve sonraki süreçleri tamamlayan katılımcılara eğitmen sertifikası verilecektir. Bu eğitim programı aktif olarak psikoterapi yapan tüm psikolog ve psikolojik danışmanlara açıktır, ancak katılımcı sayısı sınırlıdır ve bu nedenle erken kayıt yapılması önemlidir.” denildi.

LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dahil oluşa dair farkındalığın artırılması için bir adım atmak isteyen aktif olarak psikoterapi yapan tüm psikolog ve psikolojik danışmanların eğitimlere davet edildiği açıklamada, katılmak isteyen tüm psikoterapistlerin en geç 18 Haziran Salı saat 16.00’ya kadar https://bit.ly/psikoterapistlereyonelik-gokkusagi-egitim-serisi-kayit-formu bağlantısı üzerinden kayıt olabileceği belirtildi.