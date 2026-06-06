Anlattığı "Kürt kadın fıkrası" kamuoyunda tepkiye neden olan iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Koç hakkında "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçu kapsamında re’sen soruştuma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçu kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

AKIN GÜRLEK: KİM TARAFINDAN SÖYLENİRSE SÖYLENSİN KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

RAHMİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Rahmi Koç, tepki çeken "Kürt kadın fıkrası" ile ilgili açıklama yaptı.

Koç, açıklamasında, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından başka isimler katıldı.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepkilere neden oldu.

Rahmi Koç'un burada anlattığı cinsiyetçi ve ırkçı bir 'fıkra' ise tepki çekti. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.

Koç'un bu 'fıkrasına' yanında duran eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da güldüğü görüldü.

Koç'un sözlerine hem DEM Partili Pervin Buldan hem de AKP Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.