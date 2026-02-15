Halkın Partisi (HP), Gazimağusa Maraş Anadolu mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorularını cevaplandırdı.

Maraş ziyareti sırasında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, HP Parti Meclisi üyeleri Özbir Akbaşak, Cenan Eskimuhtaroğlu, Celal Sesli, Berivan Yıldız ve diğer parti yetkilileri eşlik etti.

HP'den yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Özersay burada yaptığı konuşmada, hükümete eleştirilerde bulundu. Özersay, “Ülkenin getirildiği nokta ortadadır, bu ülkeyi gerçekten seven ve sahip çıkmak isteyen herkes böyle bir hükümetin bize yakışmadığını açıkça ifade ediyor” dedi.

Özersay, şöyle devam etti:

“Dünya değişti, iletişim imkanları nedeniyle artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Kimin neyi neden yaptığı herkesin malumudur. Şahsi menfaatleri için devletin makamlarını istismar edenlerle onların atadığı rüşvete ve yolsuzluğa bulaşmış olanlar bu ülkenin yüz karasıdırlar. Bu nedenle birlikte ve dayanışma halinde çalışarak bize yakışır bir yönetimi göreve getireceğiz. Biz bu açıdan Halkın Partisi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve daha da fazla çalışarak yapacağız. Halkın içinde Halkın nabzını tutarak yol alıyoruz, her gün daha da güçleniyoruz.”

-“Maraş’ta yarım kalan sosyal konut projesini tamamlayacağız”



Vatandaşların sorularını yanıtlayan Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, hükümette olduğukları dönem Maraş ile ilgili hazırladıkları kapsamlı sosyal konut projesine de değindi.

Özersay, “Gönül isterdi ki biz hükümetten ayrıldıktan sonra bu projeye gerçek anlamda sahip çıksınlar ama yapmadılar. Genel seçimle birlikte kurulacak hükümette belirleyici konumda olacağımızı düşünüyoruz. Hükümete geldiğimizde yarım kalan bu projeyi tamamlayarak Maraş’taki gençlere bir nebze olsun yardımcı olacağız” dedi.

Kudret Özersay konuşmasında Maraş’ın imar açısından değişen koşullara uygun ve kapalı Maraş ile birlikte düşünülecek bir planlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Özersay, gerek konut yapımı, gerekse alt yapı ve planlı gelişme açısından ciddi tapu sorunlarının bulunduğu bu bölgeye ciddiyetle el atacaklarını ve geçmişteki mağduriyetleri gidermek için çalışacaklarını vurguladı.



“Kapalı Maraş’ın açılmasının fikir babasıyız ama bu şekilde değil”



Kapalı Maraş’ın açılması konusuna da değinen Özersay şöyle devam etti:

“Aslında herkes kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması fikrinin mimarlarından birinin Halkın Partisi olduğunu biliyor ama bugün kapalı Maraş’ın bu açılma süreci olması gerektiği gibi değildir ve o süreç yarım kalmıştır, hatta henüz başlangıç aşamasındadır. Bilimsel bir çalışmayla ve stratejik bir yaklaşımla kapalı Maraş hem açık olan Maraş’ta hem de Gazimağusa’da ekonomik hayatı canlandıracak, istihdam imkanı yaratacak ciddi bir dönüştürücü projeye çevrilebilir. Zaten ilk baştan itibaren bizim düşüncemiz buydu, şimdi Halkın bize yeniden görev vermesiyle bir bu orijinal projeyi yeniden canlandırmak için Türkiye ile istişare halinde yeni adımlar atmayı planlıyoruz.”