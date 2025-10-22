Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyük artışa rağmen, dünyada kömür kullanımı 2024 yılında tarihin “en yüksek” seviyesine ulaştı.

TRT Haber’in aktardığına göre dün yayımlanan “State of Climate Action” raporuna göre, elektrik üretiminde kömürün payı azalsa da, genel enerji talebinin artması sonucu toplam kömür tüketimi rekor kırdı.

Rapor, sera gazı emisyonlarının düşmesi gerekirken hala artmaya devam ettiğini ve ülkelerin kendi iklim hedeflerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nden (WRI) araştırmacı Clea Schumer, “Doğru yönde adımlar atıyoruz ama çok yavaşız. Üst üste beşinci raporda kömürden çıkış hedefinin rayından çıktığını görüyoruz” dedi.

Paris Anlaşması’na göre küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5°C ile sınırlamak için 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak gerekiyor. Ancak Schumer’a göre, “Kömür kullanımı rekor kırmaya devam ederse 1,5 derece hedefi artık imkânsız hale gelir.”

Rapora göre güneş enerjisi, “tarihin en hızlı büyüyen enerji kaynağı” haline geldi. Ancak mevcut hız, gerekli emisyon kesintilerini sağlamak için iki katına çıkarılmalı.

Hükümetlerin çoğu 2021’de kömürden kademeli çıkış taahhüdü verse de, bazı ülkeler ters yönde ilerliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu yıl ülkesinin 1 milyar tonluk kömür üretimini kutladı. ABD Başkanı Donald Trump ise kömür ve diğer fosil yakıtlara desteğini açıkça sürdürüyor.

WRI araştırmacısı Sophie Boehm ise, “ABD’nin temiz enerjiye yönelik saldırıları süreci zorlaştırıyor, ancak geçiş küresel ölçekte geri döndürülemez bir noktaya ulaştı” dedi.

Rapor, karbon yutakları olan orman, turbalık ve deniz ekosistemlerinin tahribatına da dikkat çekti. 2024’te dünya genelinde 8 milyon hektar orman kalıcı olarak kaybedildi. Bu, 2017’deki zirveye göre düşük olsa da, 2021’e göre daha kötü bir tabloya işaret ediyor.