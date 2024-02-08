Rektörler Kurulu Toplantısı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkanlığında yapıldı.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Rektörler Kurulu Toplantısı’na ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ev sahipliği yaptı.

Toplantıda konuşan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, rektörlerle her ay yükseköğretim ile ilgili konuları görüşmek üzere karar aldıklarını belirterek, “amacımız yükseköğretimde hep birlikte ülke ekonomisine, refahına, huzur ve güvenliğine yönelik doğru adımları atmaktır” dedi.

Ülkedeki üniversitelerin yaşadığı sorunlarla ilgili görüş ve önerilerin, üniversitelerin talepleri doğrultusunda Rektörlerden oluşan bir heyetle birlikte ilgili makamlarla görüşüleceğini kaydeden Avcı, “KKTC’nin geleceği açısından önemli bir alan olan Yükseköğretim alanının kalite kapsamı altında gelişmesi, aynı zamanda halkımızın ve bizlerin hassasiyet gösterdiği ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına hep birlikte ortak kararlar alarak adım atmamız esastır” diye konuştu.

Yükseköğretim alanından herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesinin öğrenci kalitesinin artmasına sebep olacağını anlatan Avcı, “YÖDAK ve tüm üniversitelerimiz, birlikte ve her konuda ortak görüşlerle hareket ederek KKTC Yükseköğretiminin kalite anlamında daha ileriye taşınmasını ortak görüş olarak belirlemiştir” dedi.