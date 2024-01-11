KKTC 2024 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 63'üncü maddesi tahtında, yapılan 2024 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi yürürlüğe girdi.

2024 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi ile; KKTC'de terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan örgütler ile türevlerine ait flamalar ile bu terör örgütlerinin yönetici ve mensuplanna ait resimlerin taşınması yasaklanır. Örgütler şöyle:

“PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan İşçi Partisi/Halk Kongresi), KCK (KUrdistan Topluluklar Birliği), PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi) (PKK'nın Suriye Kolu), YPG (PYD'nin Si lahlı Birliği), YPJ (YPG'nin Silahlı Kadın Birliği), PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), HPG (PKK'nın Silahlı Birliği), YJA STAR (PKK'nın Kadın Silahlı Birliği), HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi), YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), YPS (Halk Savunma Birliği), HPJ (PJAK'm Kadın Silahlı Birliği), YRK (PJAK'ın Silahlı Birliği), YBŞ (Sincar Direniş Birlikleri), TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri), YJE (Yekinen Jinen Ezidxan/Ezidi Kadın Birimleri), EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRISİ AVGİ (Altın Şafak Örgütil), ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi), KEA (Helen Direniş Hareketi), Kara Tugaylar Örgütü, HİZBULLAH Hizbullahi Kurdi), EL KAİDE (Kuruluş), İBDA-C (İslami Büyük Doğu Akıncıları-Cephesi), lŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) (Devlet'Ul İslamiyye Fi'l lrak, Ve'ş Şam (DAİŞ-DEAŞ), Uluslararası yaz şmalarda Ad-Dawlah, Al-İslamiyah Fi'! Lraq VVaAsh-Sham (DAESH), FETÖ/PDY (Fetullahcı Terör Örgütil/Paralel Devlet Yapılanması), BOKO HARAM (Cemaat-i Ehl-i Sünnet'it Davet'il-1 Ve'l Cihad), DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi), TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist), TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Partisi), MLKP (Marksist-Leninist Komünist Partisi), MKP (Maoist Komünist Partisi), Enternasyonalist Özgürlük Taburu (Tabura Azadi ya İnternasyonal).”

Türkiye'de meydana gelen depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinde herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve hayatını kaybeden 8 kişi daha görev şehidi sayıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Bakanlar Kurulu, “Tespit Komitesi'nin, 1974 Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasasının 5'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (a) bendi ve 5'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının (a) bendine atfen 6 Şubat 2023 tarihinde herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve depremde hayatını kaybeden kişilerin "Görev Şehidi" sayılmasına ilişkin önergeye ve 186 sayılı toplantısında almış olduğu 4402 sayılı kararını” onayladı.

6 Şubat 2023 tarihinde depremde hayatını kaybedenlerin isim listesi şöyle:

“Amaç Arnavutoğlu, Elif Akbaba, Arda Akbaba, İlknur Akbaba, Fatma Arkan, Atay Arkan, Bahar Hüssam, Ulaş Hüssam.”

Bakanlar Kurulu daha önce aldığı bir kararla voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman İsias Otel'de hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler takımını da şehit ilan etmişti.