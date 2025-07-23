Rock müziğin en tanınmış ve etkili müzisyenlerinden Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Black Sabbath'ın solisti, Birmingham doğumlu müzisyen, Iron Man ve Paranoid gibi şarkılarıyla heavy metalin mucidi olarak kabul ediliyor.

Kendini "Karanlığın Prensi" olarak tanımlayan müzisyen, üç haftadan kısa bir süre önce memleketinde, aralarında Metallica ve Guns 'n' Roses'ın da bulunduğu, kendisine ilham veren birçok müzisyenin desteğiyle bir veda konseri verdi.

BBC’nin haberine göre ailesi yaptığı açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayatını kaybettiğini, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle sevgi içindeydi" ifadelerini kullandı.

Ölüm nedeni belirtilmedi ancak Osbourne'un bir dizi sağlık sorunu yaşadığı ve 2019'da Parkinson teşhisi konduğu belirtildi.

Ailenin sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, Osbourne'un İngiltere'de öldüğünü doğruladı.

Osbourne'un cenazesinin ne zaman ve nerede toprağa verileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

"Karanlığın Prensi" olarak da anılan Osbourne, doğduğu Birmingham şehrinde Black Sabbath grubu ile birlikte 5 Temmuz'da son kez sahneye çıkmıştı.

- Ozzy Osbourne

İngiltere'nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde 1948'de dünyaya gelen "Ozzy" lakaplı John Michael Osbourne, 19 yaşında "Black Sabbath" grubuna katıldıktan sonra şöhret kazanmıştı.

Black Sabbath ile 8 albüm kaydeden şarkıcı, 1978'de gruptan ayrılarak solo çalışmalarına başlamıştı.

Toplam 13 solo albüme imza atan Osbourne, 2013'te eski grubu Black Sabbath ile yeniden bir araya gelerek, "13" isimli albümde vokal yapmıştı.

Black Sabbath'ın 2016'da müzik hayatını sonlandırmasıyla solo çalışmalarına devam eden Osbourne, en son 2022'de "Patient Number 9" albümünü hayranlarıyla buluşturmuştu.

İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle "metalin babası" olarak anılıyor.