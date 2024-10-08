Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, “Hamas’ın İsrail’e saldırısının yıl dönümü” sebebiyle İsrail’in Güney Kıbrıs'taki büyükelçiliğinde düzenlenen törene katıldı.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i temsilen törene katılan Papanastasiu’nun konuşmasında, “Orta Doğu’da barış sürecinin yeniden canlanmasına ihtiyaç olduğunu” söylediğini aktardı.

Papanastasiu, “bulunacak çözümün, iki devletli çözüm temelinde yan yana yaşamalarına imkan verecek, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm olması gerektiğini” sözlerine ekledi.