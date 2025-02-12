Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, özellikle Türkiye kaynaklı siyasi engeller nedeniyle, Girit ile Güney Kıbrıs (sonraki aşamada da Güney Kıbrıs ile İsrail) arasına kurulacak deniz altı kablo bağlantısı (Great Sea Interconnector) projesi konusunda iyimser olmadığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Keravnos projeyle ilgili endişelerinin devam edip etmediği sorusuna karşılık bazı endişelerinin, Amerikan kuruluşuna yaptırılan uzman incelemesi tarafından da doğrulandığını, Rum ve Yunan Enerji bakanlarının halen diyalog halinde göründüğünü söyledi.

Makis Keravnos meselenin çözüleceğinden iyimser olup olmadığı sorusuna da “iyimser olduğumu söyleyemem, özellikle de halen Türkiye kaynaklı çok ciddi siyasi sorun ve engeller varken.” ifadesini kullandı.